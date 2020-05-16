Астрологи уверены — некоторым людям этот драгоценный металл категорически противопоказан.

Каким знакам зодиака золотые украшения могут принести несчастья?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Maria Breuer

Астрологи считают, что два знака зодиака неспособны противостоять сильной энергии золота — это Рыбы и Водолей. Для них ношение украшений с драгоценным металлом может обернуться бедой. Об этом пишет Smolnarod.ru.

Золоту нужна постоянная энергетическая подпитка, и оно выкачивает силы из Рыб и Водолеев, потому что только эти знаки не могут сопротивляться силе металла.

Обычно все начинается с появления небольших неудач в жизни. Потом Рыбы и Водолеи начинают чувствовать недомогание, которое со временем может перерасти в какое-либо заболевание. Проблемы с учебой, начальством, любимыми людьми… — все это может быть спровоцировано ношением золота.

Однако не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Специалисты утверждают, что проблем избежать можно. Нужно лишь посоветоваться с экспертами и подобрать для золотого украшения камень, который нейтрализует его энергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы пять типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины.

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Каким знакам зодиака золотые украшения могут принести несчастья?

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