«Торс супер»: Митя Фомин впечатлил фанаток накачанным телом

Певец Митя Фомин в юмористической форме порассуждал о несправедливости жизни. В своем профиле в Instagram он выложил стихотворение, которое отражает вечную проблему людей — большой объем работы и маленькая зарплата.

Пост Фомин сопроводил снимком, который заставил фанаток пускать слюнки. На фото певец продемонстрировал свое накачанное тело. Instagram @juliawhitephoto

Подписчицы Мити Фомина не смогли сдержать эмоций и похвалили тело артиста.

«Чуть телефон из рук не выпал от неожиданности. Муж рядом сидит, а тут такое»;

«У тебя довольный живот, и он кажется флиртует»;

«Торс супер»;

«Митя, красавец, слов нет, восторг, к пляжному сезону готов на все 100%», — написали фанаты.

Певец Митя Фомин изначально хотел стать врачом, однако увлекся музыкальной деятельностью и в 1998 году стал фронтменом группы Hi-Fi. За десять лет коллектив выпустил три альбома, а сам Фомин снялся в 20 клипах.

В 2008 году певец покинул группу и начал сольную карьеру, сотрудничая с Максом Фадеевым.

Сейчас певец участвует в различных проектах и телешоу, выпускает свои треки и является одним из самых популярных артистов на российской эстраде. За его жизнью следят тысячи фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Митя Фомин рассказал, как его сестра переживает карантин в Италии.