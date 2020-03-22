Митя Фомин рассказал, как его сестра переживает карантин в Италии

Одним из очагов пандемии коронавируса в мире оказалась Италия. Страна, где люди привыкли жить беспечно и беззаботно, оказалась подвергнута жестким ограничениям, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. О том, как живут в этот непростой период итальянцы, 5-tv.ru рассказал певец Митя Фомин. Его сестра обосновалась в Италии более 30 лет назад.

По словам Фомина, Светлана — тоже музыкант. Она играет на струнных смычковых инструментах, и обычно у нее спланированы гастроли на полгода вперед. Однако из-за пандемии все выступления пришлось отменить. Сейчас она живет в родовом доме в небольшом городке на севере Италии в регионе Пьемонт, который граничит с Францией.

«В регионе Пьемонт относительно спокойно, по словам Светы, люди выходят за продуктами и покидают дом по каким-то элементарным нуждам. Хотя был случай, когда мой младший племянник вышел прогуляться по горам, он был один, но его остановила полиция и настоятельно попросила вернуться в дом на карантин», — рассказал Фомин.

При этом семья сестры пребывает в бодром настроении, насколько это возможно в ситуации, когда остальная страна в опасности. Некоторые члены семьи работают удаленно, а другие занимаются приведением дома в порядок. Однако теперь даже в случае бытовых травм итальянцы стараются не беспокоить медиков, чтобы не оказаться в больнице. Так поступают из опасения подхватить там коронавирус.

«Во время строительных работ моему старшему племяннику на голову упала балка и рассекла довольно сильно бровь, чудом не задев глаз. Этот несчастный случай сопровождался обильной потерей крови, но тем не менее, семья, посоветовавшись со знакомым врачом, приняла решение не вызывать скорую, которая неминуемо отправила бы племянника в госпиталь, чтобы лишний раз исключить риск контакта с инфекцией и минимизировать контакты с больными коронавирусом», — рассказал музыкант.

Также он добавил, что его сестре повезло успеть уладить все дела в Москве до вспышки коронавируса. По его словам, в Россию Света приезжала, чтобы привести себя в порядок: она сделала пластическую операцию груди, круговую подтяжку и зубы.

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