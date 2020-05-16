Собчак придумала прозвище Богомолову. Подсказка: герой из «Матрицы»
Однако фанаты не согласились с мнением телеведущей относительно внешности ее супруга.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак не перестает восхищаться своим мужем — режиссером Константином Богомоловым. Она сравнила своего супруга с героем из нашумевшего фантастического боевика 1999 года.
«Мой Морфеус», — подписала снимок Собчак.
(Морфеуc — персонаж фильма «Матрица», которого исполнил актер Лоуренс Фишберн. Герой имел власть над снами. — Прим.ред.).
Однако не все подписчики Ксении разделили ее эмоции по поводу Богомолова. Многие пользователи оставили недоброжелательные комментарии к фото.
«Наверное, у него душа красивая»;
«Ему до Морфеуса, как вам до Анджелины Джоли»;
«Променять Виторгана на это…»;
«Ну, и вкус на мужчин у вас, Ксения»;
«Стрижка у него, конечно, не ахти», — написали подписчики.
Некоторые из преданных фанатов пары призвали Ксению не слушать хейтеров, а наслаждаться любовью, которая живет в их семье.
«Ксюша, я так рада, что ты счастлива с твоим мужчиной! Любовь — это прекрасно»;
«Ксения, вы очень гармоничная пара!!!»;
«Вы очень гармоничны», — поддержали подписчики.
Ксения Собчак была замужем за Максимом Виторганом. В 2016 году телеведущая подарила супругу сына Платона.
Однако семейная жизнь у пары не сложилась. В июле 2019 года Виторган и Собчак подали на развод. Через месяц Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода.
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