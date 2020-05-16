Собчак придумала прозвище Богомолову. Подсказка: герой из «Матрицы»

Ксения Собчак не перестает восхищаться своим мужем — режиссером Константином Богомоловым. Она сравнила своего супруга с героем из нашумевшего фантастического боевика 1999 года.

«Мой Морфеус», — подписала снимок Собчак.

(Морфеуc — персонаж фильма «Матрица», которого исполнил актер Лоуренс Фишберн. Герой имел власть над снами. — Прим.ред.).

Однако не все подписчики Ксении разделили ее эмоции по поводу Богомолова. Многие пользователи оставили недоброжелательные комментарии к фото.

«Наверное, у него душа красивая»;

«Ему до Морфеуса, как вам до Анджелины Джоли»;

«Променять Виторгана на это…»;

«Ну, и вкус на мужчин у вас, Ксения»;

«Стрижка у него, конечно, не ахти», — написали подписчики.

Instagram @xenia_sobchak

Некоторые из преданных фанатов пары призвали Ксению не слушать хейтеров, а наслаждаться любовью, которая живет в их семье.

«Ксюша, я так рада, что ты счастлива с твоим мужчиной! Любовь — это прекрасно»;

«Ксения, вы очень гармоничная пара!!!»;

«Вы очень гармоничны», — поддержали подписчики.

Ксения Собчак была замужем за Максимом Виторганом. В 2016 году телеведущая подарила супругу сына Платона.

Однако семейная жизнь у пары не сложилась. В июле 2019 года Виторган и Собчак подали на развод. Через месяц Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода.