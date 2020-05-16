Российский рэпер Джиган выступает на втором дне музыкального фестиваля VK Fest 2020. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Организаторы сообщают, что в первый день трансляцию музыкального фестиваля посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».

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Помимо Джигана на втором дне VK Fest 2020 выступают Niletto, Flesh, Тимати, Дискотека Авария, Cream Soda и IOWA, а также Юлианна Караулова.

Онлайн-фестиваль пройдет в период с 15 по 21 мая 2020 года. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Кроме того, к трансляциям подключатся известные блогеры и стенд-ап комики.

Отмечается, что организаторы мероприятия уделили особое внимание правилам безопасности. Все участники, в том числе и съемочная группа, будут соблюдать дистанцию, мыть руки и измерять температуру. Кроме того, их снабдят средствами индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020.