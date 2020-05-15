Видео: Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020

Российская певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян (DАVA) выступают на первом дне музыкального фестиваля VK Fest 2020. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Онлайн-фестиваль пройдет в период с 15 по 21 мая 2020 года. Организаторы сообщают, что среди музыкантов, которые выступят на мероприятии, будут — Баста, Дима Билан, Мумий Тролль, Полина Гагарина, Тима Белорусских, Тимати и другие. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Кроме того, к трансляциям подключатся известные блогеры и стенд-ап комики.

Музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Организаторы VK Fest 2020 уделили особое внимание правилам безопасности. Все участники, в том числе и съемочная группа, будут соблюдать дистанцию, мыть руки и измерять температуру. Кроме того, их снабдят средствами индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что объявлен полный список участников VK Fest 2020.