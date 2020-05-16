Журналистка Божена Рынска пожаловалась фанатам, что ее домашние любимцы мешают разобрать гардероб. Девушка собралась убрать свои теплые вещи в кофры, но отвлеклась буквально на пару минут, и тут же оказалась «в плену» у своих питомцев.

Божена выложила фото со своей кошкой и собакой в Instagram, демонстрирующее подписчикам нарушителей спокойствия и разрушителей планов во всей красе.

«Собралась вещи теплые в кофры убирать. Положила на кровать кофры. И села почитать телеграм. И тут же все зверье набежало. Ну как тут делами заниматься?» — написала журналистка.

Instagram @bozhenarynska

Подписчики отметили, что от фотографии веет уютом и теплом. Животные Божены заслужили отдельное внимание в комментариях.

«Ваша животинка в цвет вашей квартиры»;

«Какая у Вас чудесная компания. Эти друзья самые верные и преданные…»;

«Как это мило и тепло», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Божена Рынска рассказала о суррогатной матери своей дочки.