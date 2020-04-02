«Я ей благодарна заочно»: Рынска рассказала о суррогатной матери своей дочки

Журналист Божена Рыска рассказала о суррогатной матери своей дочери в интервью журналу «Hello!». Вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко призналась, что они с мужем несколько лет мечтали о совместном чаде, но забеременеть не получалось. Тогда они решились на подсадку эмбриона. Дочь Евгения появилась на свет уже после того, как ее отца не стало.

По словам Рынски, все получилось только с седьмого раза. Женщину, которой суждено было родить, отвезли в регион с хорошей экологией, где все прошло гладко.

«Шесть эмбрионов подсаживали — и беременность не наступала. Только с седьмым получилось. Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их на Север, где крепкие бабы. Это за Петрозаводском. Там хорошая экология, сплошные леса, нет заводов, нет суеты. Там люди живут расслабленно», — рассказала Рынска.

Знакомиться с суррогатной матерью своей дочери лично она отказалась из соображений безопасности, чтобы та потом не стала ее шантажировать. При этом она отметила, что очень благодарна женщине заочно, что у нее появилась на свет спокойная и здоровая дочь.

Родня со стороны покойного отца ее наследницы, по ее словам, плохо восприняла новость о появлении ребенка.

«Вся та семья против Жени, но они — тепличные растения, трудности преодолевать не привыкли, а я — закаленная в боях и нужде. Так что — кто кого „пережует“, тот и докажет, кто был прав, когда припрут», — заключила вдова Малашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Божена Рынска рассказала, почему дочь Малашенко назвали Евгенией.