Видео из детской больницы Петербурга, где охранник порезал своего коллегу (18+)
В полицию о случившемся сообщила сотрудница медучреждения.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
По предварительным данным, охранник лечебного учреждения в коде конфликта напал с ножом на своего коллегу. И подозреваемый, и пострадавший работают в детской больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове Санкт-Петербурга. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что один из охранников держит в руках нож, затем предполагаемый злоумышленник делает несколько угрожающих движений в сторону оппонента.
Сотрудница медицинского учреждения вызвала на место происшествия правоохранителей.
По предварительным данным, 50-летний мужчина напал на своего коллегу с ножом. Причина конфликта не установлена. В результате произошедшего пострадавший был госпитализирован в реанимацию с множественными порезами.
В настоящий момент предполагаемый злоумышленник задержан сотрудниками полиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге.
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