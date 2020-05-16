В полицию о случившемся сообщила сотрудница медучреждения.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

По предварительным данным, охранник лечебного учреждения в коде конфликта напал с ножом на своего коллегу. И подозреваемый, и пострадавший работают в детской больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове Санкт-Петербурга. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что один из охранников держит в руках нож, затем предполагаемый злоумышленник делает несколько угрожающих движений в сторону оппонента.

Сотрудница медицинского учреждения вызвала на место происшествия правоохранителей.

По предварительным данным, 50-летний мужчина напал на своего коллегу с ножом. Причина конфликта не установлена. В результате произошедшего пострадавший был госпитализирован в реанимацию с множественными порезами.

В настоящий момент предполагаемый злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге.

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