«Уберите детей от экранов!» — Тарзан показал «идеальные кубики»
Известный артист Сергей Глушко продолжает эпатировать публику.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
«Онлайн-трансляции переходят на новый уровень», — справедливо заметили фанаты певицы Наташи Королевой, узнав, что ее супруг — Сергей Глушко по прозвищу «Тарзан» — выложил в сеть супер-откровенное видео.
Сняв с себя всю одежду, за исключением миниатюрных трусиков типа «плавки», Глушко эротично двигался под трек Максима Фадеева «Танцы на стеклах», а затем изобразил, будто гонится за зрителями и резко остановился.
«Просто хотел напомнить…», — подписал пост Тарзан, имея в виду прямой эфир с Наташей Королевой на телеканале «Россия 1».
Пройти мимо такой записи, безусловно, было невозможно. Правда, многочисленные фолловеры Сергея даже не заметили маленькой надписи в описании к ролику, а тут же бросились обсуждать его фигуру.
«Боже, какой мужчина! Я просто таю…»
«Уберите детей от экранов!!! Это же просто… Вау!»
«Смотрела три раза… Идеальные кубики!»
«О хо-хо!!! Ну, где вы, где вы, такие мачо?!» — писали восторженные поклонники артиста.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео прямо из спальны Наташи Королевой и Сергея Глушко.
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