«Онлайн-трансляции переходят на новый уровень», — справедливо заметили фанаты певицы Наташи Королевой, узнав, что ее супруг — Сергей Глушко по прозвищу «Тарзан» — выложил в сеть супер-откровенное видео.

Сняв с себя всю одежду, за исключением миниатюрных трусиков типа «плавки», Глушко эротично двигался под трек Максима Фадеева «Танцы на стеклах», а затем изобразил, будто гонится за зрителями и резко остановился.

«Просто хотел напомнить…», — подписал пост Тарзан, имея в виду прямой эфир с Наташей Королевой на телеканале «Россия 1».

Instagram @tarzan___official

Пройти мимо такой записи, безусловно, было невозможно. Правда, многочисленные фолловеры Сергея даже не заметили маленькой надписи в описании к ролику, а тут же бросились обсуждать его фигуру.

«Боже, какой мужчина! Я просто таю…»

«Уберите детей от экранов!!! Это же просто… Вау!»

«Смотрела три раза… Идеальные кубики!»

«О хо-хо!!! Ну, где вы, где вы, такие мачо?!» — писали восторженные поклонники артиста.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео прямо из спальны Наташи Королевой и Сергея Глушко.