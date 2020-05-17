Илон Маск отдыхает: у Гарри Галкина проявился дар изобретателя

Максим Галкин похвастался в Instagram новым достижением своих детей. У шестилетнего сына шоумена и Аллы Пугачевой неожиданно проявился дар изобретателя. На видео Гарри демонстрирует работу собранной им из конструктора машины «Будущее».

«Папочка, я сделал такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове», — поясняет мальчик.

Instagram @maxgalkinru

Однако в ходе презентации юному инженеру пришлось внести в конструкцию некоторые изменения, и со второй попытки эксперимент завершился удачно.

«Илон Маск нервно курит в сторонке»;

«Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина»;

«Может он поработает над вакциной? Как-то сейчас нужнее»;

«Какие же они замечательные, ваши ребята!» — умиляются пользователи

Как отмечает интернет-порта «Дни.ру», близнецы Лиза и Гарри развиты не по годам и регулярно радуют своих родителей — Аллу Пугачеву и Максима Галкина, а заодно и их поклонников своими талантами — исполнением сложных песен, зажигательными танцами, необычными рисунками и поделками. Юморист уверен, что звездные дети должны с детства привыкать к публичности и часто выкладывает в сеть забавные ролики с их участием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческих достижениях Лизы Галкиной, которая создает интересные поделки из бусинок.