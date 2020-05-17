Илон Маск отдыхает: у Гарри Галкина проявился дар изобретателя
Шестилетний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина презентовал свою машину «Будущее».
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин похвастался в Instagram новым достижением своих детей. У шестилетнего сына шоумена и Аллы Пугачевой неожиданно проявился дар изобретателя. На видео Гарри демонстрирует работу собранной им из конструктора машины «Будущее».
«Папочка, я сделал такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове», — поясняет мальчик.
Однако в ходе презентации юному инженеру пришлось внести в конструкцию некоторые изменения, и со второй попытки эксперимент завершился удачно.
«Илон Маск нервно курит в сторонке»;
«Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина»;
«Может он поработает над вакциной? Как-то сейчас нужнее»;
«Какие же они замечательные, ваши ребята!» — умиляются пользователи
Как отмечает интернет-порта «Дни.ру», близнецы Лиза и Гарри развиты не по годам и регулярно радуют своих родителей — Аллу Пугачеву и Максима Галкина, а заодно и их поклонников своими талантами — исполнением сложных песен, зажигательными танцами, необычными рисунками и поделками. Юморист уверен, что звездные дети должны с детства привыкать к публичности и часто выкладывает в сеть забавные ролики с их участием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческих достижениях Лизы Галкиной, которая создает интересные поделки из бусинок.
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