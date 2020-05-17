Как в России планируют удержать авиацию в воздухе
Эпидемия коронавируса в России затронула все сферы деятельности. Одна из самых пострадавших — авиационная.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru
Нет ни одной сферы деятельности или отрасли, которую бы не атаковал коронавирус. Одна из самых пострадавших — авиационная. Количество перелетов резко сократилось, самолеты простаивают. Многие специалисты отправились в вынужденный отпуск. Кто-то остался без работы. Для спасения ситуации перевозчикам приходится поднимать стоимость билетов.
Чтобы избежать глобального кризиса, меры господдержки, в первую очередь, направлены на сохранение рабочих мест. К тому же нельзя останавливать высокотехнологичное авиапроизводство. Об этом Владимир Путин говорил на совещании в среду.
«В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству. Россия — в числе тех, кстати, немногих стран мира, которые способны выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов. Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым — по боевой авиации — намного превосходят их», — отметил российский лидер.
Помимо 23 миллиардов рублей, уже выделенных на поддержку авиационной отрасли, Путин озвучил три ключевых направления для работы: авиализинг, поддержка внутренних перелетов и госзакупки техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в Минтрансе рассчитывают возобновить международное авиасообщение.
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