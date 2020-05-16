Когда в Минтрансе рассчитывают возобновить международное авиасообщение

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, главным критерием будет являться безопасность россиян за границей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler Source: dpa, Yevgeny Philippov, Soeren Stache, Paul Zinken, Simone Brandt

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Министерстве транспорта РФ рассчитывают возобновить международное авиасообщение в июле. Об этом в ходе инспекции по готовности московских вокзалов, аэропортов и автостанций к работе в новых санитарных условиях заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

По словам министра, главным критерием при начале осуществления рейсов будет являться безопасность россиян за границей.

«Многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть, и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми. Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться в июле, но в первую очередь они будут зависеть от обстановки в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира», — цитирует Евгения Дитриха ТАСС.

Глава Минтранса добавил, что возобновление авиаперевозок в России в полном объеме может начаться уже в июне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация разработала проект поэтапного снятия ограничений в авиаперевозках.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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