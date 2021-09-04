ТОП-5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Астрологи утверждают, что некоторым знакам зодиака просто не суждено быть вместе. Они настолько разные, что никакая страсть не сможет спасти их отношения. 5-tv.ru публикует пять пар, которым не стоит мечтать о большой любви и сильной привязанности.

Овен и Лев

Их влюбленность и романтический настрой продлятся ровно до первого конфликта. Овны обожают скандалить и обязательно наговорят своему визами множество гадостей в пылу спора. А вот Львы выяснять отношения не любят. К тому же, если кто-то их уязвляет и находит в них недостатки, этот знак зодиака не станет терпеть плохого отношения и быстро распрощается с партнером.

Телец и Водолей

Они смотрят на быт и жизнь в целом с абсолютно разных точек зрения. Телец никогда не сможет понять, как его партнеру удается менять цели и планы за секунду. А Водолей обязательно заскучает с консервативным, серьезным и ответственным Тельцом.

Близнецы и Скорпион

Способные найти общий язык с кем угодно Близнецы на этот раз будут бессильны. Скорпион постоянно будет втягивать его в конфликты, потому что жить не может без выяснения отношений. Жить, как на вулкане, способен не каждый. К тому же, Близнецы постоянно будут высмеивать излишнюю эмоциональность партнера, чего Скорпион терпеть точно не станет.

Рак и Стрелец

Безбашенный энергичный Стрелец просто напугает бедных домашних Раков. Последние — чуткие, романтичные натуры, для которых семья — на первом месте. Стрельцы же, наоборот, обладатели свободолюбивой натуры, вечно жаждущие отправиться на поиски приключений и ни за что не желающие «растворяться» в своем партнере, каким бы чудесным он не был.

Рыбы и Весы

Весы по натуре спокойные люди, которые, однако, не желают «тащить» за собой кого бы то ни было в эмоциональном плане. Им нравится встречаться с темпераментными знаками зодиака. Рыбы большой энергичностью похвастаться не могут. В этих отношениях они будут чувствовать себя ненужными и одинокими.

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