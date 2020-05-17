Звезда балета открыла комментарии в соцсети и тут же получила ворох насмешек.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова вновь радует публику своими тренировками. На этот раз звезда отказалась от традиционных хореографических экзерсисов в пользу упражнений для спины в тренажерном зале. Видео физических нагрузок она показала подписчикам в Instagram.

«Укрепление мышц спины — важный для меня момент. Я очень люблю физическую нагрузку в балетном или фитнес зале. Но и в домашних условиях тренажер можно заменить резиновым эспандером. Завтра покажу, как это делать», — пообещала балерина.

Instagram @volochkova_art

Также она порадовала поклонников тем, что вновь открыла комментарии. Обычно звезда избегает критики, а тут дала волю и фанатам, и хейтерам. Обе группировки не заставили себя долго ждать. Многие иронизировали на тему знаменитых шпагатов Волочковой, которые она тоже включила в свою тренировку. Не удержались пользователи и от того, чтобы отметить странный выбор обуви знаменитости для занятий в зале.

«Неужели пуанты самая подходящая обувь для спортзала?»

«В этом упражнении необязательно так ноги раздвигать»

«Шпагат обязательно делать после спины?»

«Зачем в конце эти махи ногами нужны, зачем?» — не унимались подписчики.

В последнее время бывшая артистка Большого часто балует публику странными выходками. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова в платье с глубоким декольте вылезла за рамки в прямом и переносном смысле слова.

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