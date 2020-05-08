Российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября

В Министерстве образования РФ заявили, что российские вузы готовы зачислять абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам единого государственного экзамена ЕГЭ и начать учебный год 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Документы для поступления будут приниматься высшими учебными заведениями онлайн. В тех случаях, когда вступительные испытания, в соответствии с правилами университетов, требует очного присутствия абитуриента, вузы планируют принимать экзамены в дистанционном формате.

При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что школьники смогут сдать ЕГЭ не ранее августа — сентября. Министр здравоохранения считает, что текущая эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет провести тестирование в более ранние сроки, как изначально было запланировано. По его словам, «на июнь точно ориентироваться нельзя». Предполагалось, что обучающиеся смогут начать сдавать экзамены с 8 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112