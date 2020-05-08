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Ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения

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Ниса Мурзанаева
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Анатолий Торкунов также выразил обеспокоенность тем фактом, что ЕГЭ могут перенести.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
ЕГЭ 2020

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО), академик РАН Анатолий Торкунов рассказал о том, как проходит обучение студентов в период пандемии коронавируса. Глава вуза также объяснил, как будут проходить экзамены, и поделился мыслями по поводу работы высших образовательных учреждений в будущем.

По словам Анатолия Торкунова, МГИМО, как и другие российские вузы, в короткие сроки вынуждены были перейти на дистанционное обучение.

«Наш вуз проводит около 1700-1800 онлайн-занятий каждый день. У нас продолжается обучение в полном объеме. Каждый день преподаватели выходят на связь через Zoom, Skype и другие платформы. Надо сказать, что больше 90% студентов, по нашей статистике, участвует постоянно в этой работе во всех занятиях», — сказал он.

Итоговые испытания для студентов 1-3 курсов, по словам ректора МГИМО, будут проходить в онлайн-формате в форме зачетов. Защита дипломных работ также состоится дистанционно.

«Что касается государственных экзаменов в бакалавриате и магистратуре, это тоже будет в онлайн-режиме. В связи с этим пересмотрены все требования к экзаменам, будет работать комиссия экзаменационная. Будет возможность наблюдения», — рассказал ректор института.

Он подчеркнул, что во время дистанта все ответы экзаменуемых будут записываться. Поэтому в случае несогласия с отметкой за экзамен студент сможет подать апелляцию.

«Если будут возникать какие-то вопросы, связанные с неудовлетворенностью какой-либо оценкой, записи будет просматривать апелляционная комиссия», — сказал руководитель вуза.

Торкунов отметил — в нынешнем году обучающимся не придется выполнять письменных заданий, как раньше.

Ректор МГИМО заявил, что всерьез обеспокоен известием о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут перенести на конец лета.

«Возникает вопрос, как будет осуществляться прием и когда? И когда первый курс начнет учебу? Причем речь идет как о российских, так и иностранных студентах. Сейчас мы не можем ничего сказать, поскольку это уже не наше решение», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит дистанционное обучение студентов.

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