Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом в ходе совещания заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

По его словам, данная мера обусловлена рекомендациями органов здравоохранения на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации. Отмечается, что окончательные даты начала экзаменационной кампании в стране будут названы в ближайшее время.

В 2020 году формат проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников будет изменен. Тем учащимся, кто не планирует продолжать учебу в вузах, в аттестат могут быть выставлены итоговые годовые оценки.

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Остальным категориям выпускников российских школ не придется сдавать в рамках ЕГЭ обязательные предметы — русский язык и математику. Девятиклассникам итоговые оценки будут также выставлены на основании годовых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса.