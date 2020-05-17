«Могли бы бабушку пригласить»: зачем Богомолов «состарил» Ксению Собчак — фото
Режиссер готовит новый проект, действие которого происходит в видеочате.
Фото: Instagram @konbog75
Константин Богомолов в самоизоляции не стал жаловаться, что из-за коронавируса вся работа встала и праздно сидеть без дела. Уединившись в загородном доме с женой — Ксенией Собчак, режиссер снимает сериал. Свой новый проект он назвал «Безопасные связи» и выпустил уже семь эпизодов.
Как пишет сайт KP.RU, фильм рассказывает о любви во время самоизоляции, когда некоторые на долгое время оказались запертыми под одной крышей с нелюбимыми людьми, а его действие происходит в видеочате, где общаются герои.
«Каждый пытается потрясти во время карантина, чем может. Мой муж Константин Богомолов за месяц полностью написал и снял прекрасный сериал о людях, запертых на карантине. Тонкий, странный, психологичный. Ужасно горжусь», — написала в Instagram Ксения Собчак.
В одной из серий в кадре появилась и сама супруга режиссера. Она играет роль мамы героя Никиты Ефремова. Съемки потребовали от Ксении серьезной жертвы — Богомолов превратил 38-летнюю жену в пожилую женщину с помощью специальной компьютерной программы. Собчак предстала перед зрителями с морщинами на лице и с седыми волосами. Некоторых поклонников телеведущей это возмутило.
«Превратил Собчак в старуху! Как всегда, один эпатаж»
«Отличный фильм, но зачем так жестко с Ксенией? Могли бы какую-нибудь бабушку пригласить на эту роль» — пишут в комментариях фанаты Ксении.
Другие, напротив, восхищаются смелостью телезвезды.
«Нравится присутствие Ксении в сериале, у нее очень красивый тембр».
«Ксения отличная»
«Ксения Собчак бабка — это огонь!»
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