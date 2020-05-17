Константин Богомолов в самоизоляции не стал жаловаться, что из-за коронавируса вся работа встала и праздно сидеть без дела. Уединившись в загородном доме с женой — Ксенией Собчак, режиссер снимает сериал. Свой новый проект он назвал «Безопасные связи» и выпустил уже семь эпизодов.

Как пишет сайт KP.RU, фильм рассказывает о любви во время самоизоляции, когда некоторые на долгое время оказались запертыми под одной крышей с нелюбимыми людьми, а его действие происходит в видеочате, где общаются герои.

«Каждый пытается потрясти во время карантина, чем может. Мой муж Константин Богомолов за месяц полностью написал и снял прекрасный сериал о людях, запертых на карантине. Тонкий, странный, психологичный. Ужасно горжусь», — написала в Instagram Ксения Собчак.

Instagram @konbog75

В одной из серий в кадре появилась и сама супруга режиссера. Она играет роль мамы героя Никиты Ефремова. Съемки потребовали от Ксении серьезной жертвы — Богомолов превратил 38-летнюю жену в пожилую женщину с помощью специальной компьютерной программы. Собчак предстала перед зрителями с морщинами на лице и с седыми волосами. Некоторых поклонников телеведущей это возмутило.

«Превратил Собчак в старуху! Как всегда, один эпатаж»

«Отличный фильм, но зачем так жестко с Ксенией? Могли бы какую-нибудь бабушку пригласить на эту роль» — пишут в комментариях фанаты Ксении.

Другие, напротив, восхищаются смелостью телезвезды.

«Нравится присутствие Ксении в сериале, у нее очень красивый тембр».

«Ксения отличная»

«Ксения Собчак бабка — это огонь!»

«Серия обещала быть драматичной, но… она получилось очень смешной! Спасибо вам с Ксенией».