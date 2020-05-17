Туалетная бумага вместо клавиатуры: AlyonaAlyona показала мессенджер 2020
Украинская рэп-исполнительница запустила новый челлендж, которым позабавила своих поклонников.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Украинская рэперша AlyonaAlyona (Алена Савраненко — Прим.ред.) запустила новый челлендж. Она записала шутливое видео, где продемонстрировала необычный формат мессенджера 2020 года.
На ролике исполнительница пишет на туалетной бумаге сообщение своей подруге и кидает рулон в сторону. Внезапно он оказывается у девушки, которая находится в другой локации. Та бросает его дальше, пока рулон не попадает к еще одной подруге исполнительницы, которая пишет ответ AlyonaAlyona и отправляет туалетную бумагу в обратную сторону.
«Мессенджер 2020 выглядит так», — написала Савраненко.
Alyona Alyona добавила, что таким необычным образом она решила узнать, как дела у ее подруг. Кстати, продолжение видео можно найти в их профилях. Таким образом певица запустила новый челлендж.
Подписчиков рассмешило забавное видео, они отметили, что у девушки хорошая фантазия.
«Алена, я вами восхищаюсь. Бомбический мессенджер»;
«Прикольно»;
«Оригинальная идея»;
«Это круто. Я кайфанула», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Alyona Alyona с другом включились в челлендж с переодеваниями.
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