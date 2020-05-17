Туалетная бумага вместо клавиатуры: AlyonaAlyona показала мессенджер 2020

Украинская рэперша AlyonaAlyona (Алена Савраненко — Прим.ред.) запустила новый челлендж. Она записала шутливое видео, где продемонстрировала необычный формат мессенджера 2020 года.

На ролике исполнительница пишет на туалетной бумаге сообщение своей подруге и кидает рулон в сторону. Внезапно он оказывается у девушки, которая находится в другой локации. Та бросает его дальше, пока рулон не попадает к еще одной подруге исполнительницы, которая пишет ответ AlyonaAlyona и отправляет туалетную бумагу в обратную сторону.

«Мессенджер 2020 выглядит так», — написала Савраненко.

Alyona Alyona добавила, что таким необычным образом она решила узнать, как дела у ее подруг. Кстати, продолжение видео можно найти в их профилях. Таким образом певица запустила новый челлендж.

Instagram @alyona.alyona.official

Подписчиков рассмешило забавное видео, они отметили, что у девушки хорошая фантазия.

«Алена, я вами восхищаюсь. Бомбический мессенджер»;

«Прикольно»;

«Оригинальная идея»;

«Это круто. Я кайфанула», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Alyona Alyona с другом включились в челлендж с переодеваниями.