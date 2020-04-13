Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решила не отставать от многочисленных звезд и вместе с другом по имени Виктор присоединилась к популярному во всем мире челленджу Flip The Switch («щелкай выключателем»). Его суть — поменяться образами после короткого выключения света под песню рэпера Дрейка Nonstop.

«Пока нет концертов, буду блогером в тренде», — написала Alyona Alyona.

Instagram @alyona.alyona.official

Версия номера в исполнении эпатажной дамы plus size получилась особенно колоритной. Для этого артистка выбрала закрытый купальник и прозрачный дождевик. Ее приятель, тоже не страдающий худобой, надел желтый худи и солнцезащитные очки. В таком виде пара снялась в ванной. При этом Alyona Alyona вызывающе станцевала на камеру смартфона перед зеркалом. После прозвучавшего в песне слова switch на секунду выключился свет. Когда освещение вернулось, участники предстали в одеждах, копируя позы друг друга, занимаемые до щелчка.

«Лучшая версия, которую я видела»;

«Класс, модняво, Аленка!»

«Верещу!»

«Пончики, такие милые»;

«Ванная маловата», — прокомментировали поклонники.

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