Украинская артистка дерзко станцевала на камеру смартфона.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решила не отставать от многочисленных звезд и вместе с другом по имени Виктор присоединилась к популярному во всем мире челленджу Flip The Switch («щелкай выключателем»). Его суть — поменяться образами после короткого выключения света под песню рэпера Дрейка Nonstop.

«Пока нет концертов, буду блогером в тренде», — написала Alyona Alyona.

Instagram @alyona.alyona.official

Версия номера в исполнении эпатажной дамы plus size получилась особенно колоритной. Для этого артистка выбрала закрытый купальник и прозрачный дождевик. Ее приятель, тоже не страдающий худобой, надел желтый худи и солнцезащитные очки. В таком виде пара снялась в ванной. При этом Alyona Alyona вызывающе станцевала на камеру смартфона перед зеркалом. После прозвучавшего в песне слова switch на секунду выключился свет. Когда освещение вернулось, участники предстали в одеждах, копируя позы друг друга, занимаемые до щелчка.

«Лучшая версия, которую я видела»;

«Класс, модняво, Аленка!»

«Верещу!»

«Пончики, такие милые»;

«Ванная маловата», — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды сериала «Реальные пацаны» Федункив и Селиванов повеселили фанатов нескромным танцем.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

14:21
«Ночные снайперы» выпустили первый в истории рок-группы анимационный клип
14:11
«Австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана
14:03
Сын подозреваемого в мошенничестве замначальника Генштаба пожаловался на вымогателей
13:46
Видео: тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке
13:38
«Это — тревожный сигнал»: эксперт о смене динамики распространения СОVID-19 в России
13:17
Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков

Сейчас читают

Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок