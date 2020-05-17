Братья Тимур и Ильяс Гаязовы выпускают синглы и альбомы с 2014 года.

Авторы хита «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$ зажгли на VK Fest 2020

Фото: Instagram @gayazovs_brothers.officia

Авторы хита «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$ выступают в эти минуты на VK Fest 2020. Основатели коллектива — два брата Тимур и Ильяс Гаязовы. Слова песни «Я хочу на Бали/ Там море тус/ Увезите меня на Дип-хаус/ Я здесь усну и там проснусь» быстро завоевали популярность не только в России, но и в странах СНГ. Выпущенный прошлой весной альбом «Кредо» в течение 14 недель входил в ТОП-10 альбомного чарта Apple Music в России.

Согласно афише третьего дня музыкального фестиваля, помимо GAYAZOV$ BROTHER$ в онлайн-концерте участвуют: «Градусы», Елка, а в финале выступит «Мумий Тролль».

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Фестиваль проходит в период с 15 по 21 мая 2020 года. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Организаторы сообщают, что музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Ранее сегодня на VK Fest 2020 выступила рок-группа «Сурганова и оркестр».

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