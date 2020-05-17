«Наша гордость!» — пользователи отыскали в сети «украинскую Кардашьян»
Юная модель привлекла фанатов идеальными формами и раскрепощенным поведением.
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Фото, видео: Instagram @alena_omovych
Популярность Ким Кардашьян с каждым днем набирает обороты: пользователи сети настолько влюбились в ее женственный и пикантный образ, что ищут двойников в каждой стране.
До настоящего времени мир знал о существовании «австралийской Кардашьян» — Холли-Дейзи Коффи, «британской Кардашьян» — Деми Роуз, и даже «русской Кардашьян» — Анастасии Квитко. Однако сегодня нашелся еще один прототип американской звезды — украинская модель Алена Омович заслужила это гордое звание благодаря аппетитным формам огромного размера.
Юзеры давно приметили звезду, однако боялись делать поспешные выводы, следя за тем, как развивается ее аккаунт в Instagram. Переломным моментом послужил очередной пост Алены, где она демонстрирует растяжку и фигуру в нижнем белье на фоне океана.
«Секси-детка! Ты просто ослепительна!»
«Настоящая Кардашьян! Наша гордость!»
«Ох, какая гимнастка! Как бы я хотел тебя обнять…»
«Изумительная девушка! Просто любовь!» — писали фолловеры, обращаясь к Омович.
Украинка Алена Омович впервые занялась модельным бизнесом в 15 лет. Многочисленные съемки, переезды и предложения от заграничных заказчиков настолько захватили звезду, что она решила построить собственный бизнес в Instagram. В свои двадцать с небольшим девушка является представителем многих ведущих брендов, а также регулярно снимается для рекламных проектов.
Многих поклонников Омович поражает не только ее способность зарабатывать миллионы, но и выдающиеся формы. Правда, девушка не скрывает, что они — результат прекрасной работы пластических хирургов. Не так давно Алена сделала маммопластику и поспешила рассказать об этом любимым фолловерам. Вероятно, посему девушка и заслужила звание «украинской Кардашьян».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что »британская Кардашьян» устала от самоизоляции и в знак протеста разделась в миллионный раз.
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