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«Замуж за миллионера? Никогда!» — как состоятельный британец бросил беременную русскую жену

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Виктория Андреева
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Анна Роуленд до сих пор не поняла, как супруг мог вывезти вещи из дома в такое непростое для нее время.

«Замуж за миллионера? Никогда!» — как состоятельный британец бросил беременную русскую жену

Фото: Instagram @mama_macheha

Один из богатейших жителей Британии — 44-летний мультимиллионер Джонатан Роуленд — бросил русскую жену Анну, ожидающую от него третьего ребенка, пишет Daily Mail.

О печальном известии россиянка сама сообщила прессе, а также подписчикам в Instagram. В своем видеообращении к публике женщина утверждает, что еще несколько дней назад не могла и подумать о разводе. Однако вдруг произошло то, что сделало ее жизнь невыносимой.

«Пока я была на отдыхе в Доминикане, ничего не подозревая о предстоящей катастрофе, мой замечательный муж собрал все свои вещи и перевез в свою новую резиденцию, о которой он мне никогда не сообщал», — призналась поклонникам Анна.

Источник видео: Daily Mail

А также добавила, что любимый супруг перевез не только личные вещи, но и забрал все самое ценное: дорогую посуду, картины и даже некоторую мебель. По словам беременной, миллионер объяснил это тем, что «расчищает пространство» перед появлением третьего ребенка. Однако женщина уверена: таким образом Роуленд тайно готовится к разводу.

«Я — многодетная мать-одиночка. Муж-аристократ бросил на 4-м месяце беременности. Мне сейчас очень тяжело, особенно учитывая факт полного хаоса в мире. Но я справлюсь, и во мне не угасает надежда и вера в лучшее!» — подытожила Insta-блогер.

Джонатан Роуленд — наследник состояния своего отца — Дэвида «Спотти» Роуленда — известного застройщика и близкого друга британского принца Эндрю. Состояние Роуленда оценивается в 612 миллионов фунтов стерлингов (более 745 миллионов долларов — Прим.ред).

Анна и Джонатан повстречали друг друга в 2014 году на светском мероприятии. На тот момент девушка уже довольно долго проживала в иностранном государстве, перебравшись туда из Нижнего Новгорода.

Их отношения развивались довольно стремительно и, убедившись в искренности чувств возлюбленной, в 2016 году миллионер предложил ей руку и сердце. В счастливом браке у супругов родились двое наследников. Сегодня же Анна вновь ожидает пополнения.

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