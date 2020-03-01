Отношения голливудских звезд с российскими актерами: любовь навеки или нет?

Любовь не знает границ! Это утверждение как нельзя лучше объясняет, почему люди из разных миров влюбляются друг в друга, заводят семьи и годами живут душа в душу. Правда, бывают и исключения. 5-tv.ru публикует список самых знаменитых пар, где звезды Голливуда влюблялись в российских актеров.

Павел Прилучный и Никки Рид

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Павел впервые увидел голливудскую красавицу, когда та прилетела в Москву на презентацию фильма. Случилось это в 2009 году. Сообщалось, что Рид взяла инициативу в свои руки и первая начала проявлять знаки внимания. Позже девушка сделала на запястье тату с фамилией российского актера.

Однако этот роман продлился недолго. Никки лишь трижды прилетала к любимому в Москву, а в какой-то момент и вовсе пропала. Как выяснилось позже, разрыву пары поспособствовали съемки Рид в «Сумерках». За это время чувства Прилучного остыли, и он первым предложил расстаться. В 2011 году Никки свела татуировку.

Екатерина Елизарова и Бенедикт Камбербэтч

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Российская модель и британский актер познакомились на светском балу в 2013 году. Катя спросила у Бенедикта нравится ли ему мероприятие, ну а дальше харизма актера сделала свое дело. Известно, что роман знаменитой пары был также недолговечен, однако возлюбленные некоторое время проживали вместе.

Точная причина разрыва отношений неизвестна. Однако есть предположение, что голливудский актер первым попросил о перерыве, а затем исчез. Навсегда.

Аглая Тарасова и Даррен Аронофски

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Слухи о романе Аглаи с иностранным режиссером появились несколько лет назад. Однако до октября 2019 года актриса скрывала свои отношения с Дарреном Аронофски. Она лишь изредка делала намеки, что влюблена и счастлива.

Как оказалось, впервые Даррен увидел Аглаю, когда прилетал в Москву по работе. Позже влюбленные все чаще стали появляться на людях вместе: ходили в кафе и рестораны, посещали светские рауты. Кроме того, влюбленные стали часто летать друг к другу из разных стран.

Кто-то предположил, что Аглая не спроста ухватилась за знаменитого режиссера — хочет через него попасть в Голливуд. К тому же, Аронофски известен тем, что снимает любимых женщин в своих же фильмах. Правда это или нет, узнаем из следующего шедевра именитого режиссера, пишет дзен-канал «Йоганутая киноманка».

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