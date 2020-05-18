Арендаторам разрешат разрывать договор без штрафа, но с возмещением убытков

Минэкономразвития предложило учесть интересы собственников помещений при принятии законопроекта о поддержке предпринимателей.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Арендаторы смогут требовать снижения платы за помещение или разрывать договор без штрафа до 1 октября 2020 года. Арендодатель же будет вправе не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором. Такую поправку к законопроекту о поддержке экономики разработало Минэкономразвития РФ, сообщают «Ведомости».

В министерстве согласились с предложениями депутатов Госдумы наделить предпринимателей возможностью в одностороннем порядке расторгать договора аренды с собственниками помещений. При этом в Минэкономразвития призвали дополнить этот пункт условием, которое учитывает интересы арендодателей.

Владельцы офисов и торговых центров увидели в изначальном тексте законопроекта угрозу краха рынка и массовых банкротств. Поэтому министерство предложило предусмотреть при расторжении договора аренды обязанность арендатора возместить собственнику помещений убытки в размере одного ежемесячного платежа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы за время пандемии снизились более чем на 50%. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, в первоначальной редакции проекта подлежал возврату.

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