Атмосфера накалилась: определились финалистки проекта «Холостяк»

Борьба девушек за сердце героя популярного шоу «Холостяк» вышла на финишную прямую. В новом выпуске программы определились финалистки. Московский врач-стоматолог Антон Криворотов раздавал розы двум конкурсанткам, которые произвели на него впечатление.

По словам мужчины, он до последней минуты не мог определиться с выбором. Как отметила в интервью одна из девушек — Елизавета Адаменко, атмосфера на съемочной площадке накалилась до предела, ведь из 25 претенденток осталось трое. И одной из них в этот день предстояло покинуть проект. Модель предположила, что на решение Антона повлияло мнение его родителей. С матерью и отцом Криворотов познакомил оставшихся участниц в надежде на их мнение.

Ее соперница, Барбара Пино из Гаваны, рассказала, что очень хотела получить цветок из рук Криворотова. И удивилась, когда он отдал ей первую розу. Красавица почувствовала, что дорога Антону, и прослезилась.

Третья участница, Анастасия Ковалева, не получила розу и отправилась домой, не дотянув последнего шага до финала.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник шоу «Холостяк» получил травму позвоночника прямо на съемках.