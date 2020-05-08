Участник шоу «Холостяк» получил травму позвоночника прямо на съемках

Участник шоу «Холостяк» — московский врач-стоматолог Антон Криворотов рассказал, как получил серьезную травму прямо на съемках. В интервью «Вокруг ТВ» он признался, что совершил необдуманный поступок во время знакомства с родителями одной из конкурсанток, хотя его отговаривали все присутствующие.

По его словам, в деревне под Воронежем, куда его привезла Настя Ковалева для знакомства с бабушкой, он увидел дерево и тут же захотел на него залезть. Увы, ветка не выдержала веса молодого человека, и он рухнул вниз. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника.

«Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете», — вспоминает участник шоу «Холостяк».

Популярное шоу «Холостяк», которое смотрят тысячи девушек со всей страны, уже подходит к завершению. Осталось буквально пару выпусков, и Антону Криворотову придется сделать решающий выбор. А пока 5-tv.ru рассказывает, что думает о шоу участница «Холостяка» Настя Ковалева.