Президент России отметил, что высоко ценит сложившиеся отношения и рассчитывает на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между странами.

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Фото, видео: EPA / Oded Balilty / POOL, 5-tv.ru

Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Российский президент отметил, что высоко ценит отношения с коллегой, которые позволяют обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, даже самые сложные вопросы международной повестки. Накануне Нетаньяху представил парламенту новое правительство.

«С этой трибуны я приветствую успех в создании правительства единства. Граждане Израиля, я продолжу работать ради вас и ради Израиля 24 часа в сутки. Благодарю вас за доверие, которое позволило мне сформировать мой уже пятый кабинет министров», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Новое правительство Израиля сформировано из представителей двух партий: «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Пост главы кабинета Биньямин Нетаньяху будет занимать полтора года, затем его сменит вице-премьер, лидер «Кахоль Лаван» — Бени Ганц, а Нетаньяху станет его заместителем.

Такая коалиционная модель правительства применяется впервые в истории Израиля. Ее разработали специально для преодоления затяжного политического кризиса, который длится уже полтора года. Все это время страна существовала фактически без правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Президент РФ и канцлер Германии в телефонном разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

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