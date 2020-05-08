Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. И подтвердили настрой — выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе.

Также Владимир Путин обменялся поздравлениями с Беньямином Нетаньяху. Президент России подчеркнул принципиальную важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны. В свою очередь, премьер Израиля отметил решающий вклад Советского Союза в освобождение Европы от нацизма.

Также сегодня Владимир Путин обратился к жителям Австрии по случаю 75-й годовщины освобождения Европы от фашизма. Российский лидер направил поздравительные телеграммы президентам США и Франции, главам стран СНГ, а также направил послания народам Грузии и Украины.