В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
По факту произошедшего уже проводится проверка.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Нижегородской области выясняют, как целая партия вакцины от гриппа оказалась на свалке в лесу. Коробки с медикаментами обнаружили случайные прохожие. Они разместили информацию о находке в соцсетях. На кадрах видно название препарата — «Совигрипп». Известно также, что вакцина рассчитана на период 2019–2020 годов. В областном Минздраве тут же начали расследование — утилизировать препарат таким образом опасно и незаконно. Отследить путь, по которому вакцина оказалась в лесу, и найти ответственных планируют по номерам на упаковках.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса. Необходимость прививки будет определяться по наличию антител к COVID-19 в организме людей.
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