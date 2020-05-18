В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

В Нижегородской области выясняют, как целая партия вакцины от гриппа оказалась на свалке в лесу. Коробки с медикаментами обнаружили случайные прохожие. Они разместили информацию о находке в соцсетях. На кадрах видно название препарата — «Совигрипп». Известно также, что вакцина рассчитана на период 2019–2020 годов. В областном Минздраве тут же начали расследование — утилизировать препарат таким образом опасно и незаконно. Отследить путь, по которому вакцина оказалась в лесу, и найти ответственных планируют по номерам на упаковках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса. Необходимость прививки будет определяться по наличию антител к COVID-19 в организме людей.