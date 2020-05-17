Кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса
Необходимость прививки будет определяться по наличию антител к COVID-19 в организме людей.
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Когда будет создана вакцина против COVID-19, в первую очередь прививки будут делать тем, кто относится к группе риска. Об этом сообщил в интервью НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам первыми в очереди на вакцинацию будут медики, которые непосредственно работают с инфицированными, а также представители профессий, которые контактируют с большим количеством людей в силу своих должностных обязанностей — например, волонтеры, водители такси, кассиры и прочие.
Зуев подтвердил слова замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, что необходимость вакцинации будет определяться по наличию антител к коронавирусу в организме человека.
«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела», — пояснил ученый.
По мнению Виктора Зуева, коронавирус нового типа со временем «встанет в один ряд с гриппом» и будет появляться два раза в год — поздней осенью и ранней весной, когда по климатическим причинам иммунитет у людей ослаблен.
Ранее, как писал 5-tv.ru, академик РАН Сергей Колесников высказал мнение, что вакцинация от коронавируса в России может пойти «по военному пути», и в первую очередь прививать будут не всех, а только людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и тех, кто находится в очагах заражения.
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