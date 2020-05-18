День рождения сегодня отмечает город, который сам по себе считается крупнейшим морским музеем России. 316 лет назад был основан Кронштадт, который называют колыбелью русского флота.

Его историческая часть входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены больше 300 памятников истории: Морской собор, форты и доки. На острове Котлин до сих пор располагается военно-морская база, хотя большинство кораблей Балтийского флота находятся в Калининградской области. Но именно в Финском заливе 18 мая 1703 года была одержана первая российская морская победа. Дата считается днем основания Балтийского флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего началась история Балтийского флота. 18 мая — День Балтийского флота ВМФ России. 317 лет назад русские солдаты одержали блестящую победу в устье Невы, взяв на абордаж два крупных шведских корабля.