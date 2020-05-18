18 мая 1703 года в Финском заливе была одержана первая российская морская победа. Дата считается днем основания Балтийского флота.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

День рождения сегодня отмечает город, который сам по себе считается крупнейшим морским музеем России. 316 лет назад был основан Кронштадт, который называют колыбелью русского флота.

Его историческая часть входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены больше 300 памятников истории: Морской собор, форты и доки. На острове Котлин до сих пор располагается военно-морская база, хотя большинство кораблей Балтийского флота находятся в Калининградской области. Но именно в Финском заливе 18 мая 1703 года была одержана первая российская морская победа. Дата считается днем основания Балтийского флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего началась история Балтийского флота. 18 мая — День Балтийского флота ВМФ России. 317 лет назад русские солдаты одержали блестящую победу в устье Невы, взяв на абордаж два крупных шведских корабля.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

8:16
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
8:07
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
7:56
Террористы обстреляли несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия
7:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
7:42
Хакеры потребовали 42 миллиона долларов за компромат на Дональда Трампа
7:36
Видео: в Сочи девушка уцелела после падения с мотоцикла на большой скорости

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок