Звезда Голливуда Брэд Питт исполнил мечту своего гримера и близкой подруги Джин Блэк, с которой он работает уже больше 30 лет. Актер лично разработал дизайн-проект и превратил гараж визажистки в домик для гостей с отдельной мейкап-студией. Питт даже сам взялся за инструменты и участвовал в ремонте наравне с рабочими. Все это — часть нового реалити-шоу, на котором Питт стал первой приглашенной звездой. Перестройка гаража стала сюрпризом для подруги актера — работы велись, пока ее не было в городе. Вернувшись домой, она была очень тронута его заботой. Сам Брэд Питт тоже остался доволен результатом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Брэд Питт регулярно встречается с Алией Шокат. Актриса приходит к бывшему мужу Анджелины Джоли в гости, и вместе они заказывают пиццу или гамбургеры.