Актриса приходит к бывшему мужу Анджелины Джоли в гости, и вместе они заказывают пиццу или гамбургеры.

Самоизоляция не помеха: Брэд Питт регулярно встречается с Алией Шокат

Фото: Zuma\TASS

Брэд Питт, несмотря на самоизоляцию из-за COVID-19, регулярно встречается с американской актрисой Алией Шокат в своем роскошном особняке в Калифорнии. Выяснилось, что подруга голливудской звезды живет от него в десяти минутах ходьбы. Об этом пишет издание Us Weekly.

Папарацци в голос утверждают, что 31-летняя Алия Шокат постоянно наведывается в гости к Брэд Питту, несмотря на режим самоизоляции. Перед ее приходом актер обычно заказывает на дом доставку пиццы или другого фастфуда.

«А иногда Брэд катает ее к морю на своей машине», — заявил инсайдер.

При этом американские знаменитости опровергают слухи о своем романе. Возможно, поклонники действительно ошибаются, и звезды всего лишь на всего вместе готовятся к съемкам какого-нибудь нового блокбастера.

Ситуация осложняется тем, что еще одной соседкой Брэда Питта является его бывшая супруга Анджелина Джоли. Фанаты переживают, что она узнает о нарушении самоизоляции актером и запретит ему встречаться с детьми.

Джоли и Питт развелись в 2016 году. С тех пор звезды со скандалами делят имущество и определяют, кто из них имеет право опекать троих биологических и троих приемных детей: Захару, Пакса Тьена, Шайло, Нокса, Вивьен и Мэддокса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили отдать своих детей в обычную школу. Экс-супруги сошлись во мнении, что «традиционное» образование лучше, чем домашнее обучение.

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