«Ожиданий нет»: Нино Нинидзе с глазами «в кучку» сдалась в самоизоляции

Актриса призналась, что потерялась во времени и пространстве.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13

Похоже, что самоизоляция доконала самых стойких. Актриса Нино Нинидзе, которая еще недавно веселила поклонников забавными видео со своим возлюбленным Максимом Виторганом, призналась в Instagram, что оказалась в тупике. Она выложила полный отчаяния пост, прикрепив к нему снимок, на котором ее лицо выражает недоумение. Глаза девушки собраны в кучку.

«Ну… все… я уже потерялась в пространстве и времени. Режим и занятия спортом потерпели поражение. Все волнующие вопросы куда-то испарились. Ожиданий нет! Что это? И надолго?» — бросила мольбу о помощи фанатам Нинидзе.

Instagram @ninosha13

Поклонники поддержали актрису, многие выражали сочувствие и делились своими историями, как они проходили все стадии принятия текущей ситуации.

«Это ретроградная Венера»

«Есть данные, что совсем скоро все наладится, но это пока не точно»

«И это пройдет»

«Так и нужно, это перезагрузка», — писали подписчики.

Некоторые, впрочем, и в этом признании актрисы увидели шутку и оценили ее по достоинству.

«Актриса! Хороша! Талант есть однозначно!»

«Нино, какой сегодня день недели?..» — забавлялись фанаты.

Юмористические ролики актрисы с ее бойфрендом частенько веселили поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган опубликовал уморительное видео с Нино Нинидзе в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение. Правда, это было в самом начале режима самоизоляции, когда еще оптимизм не покидал звезд.

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