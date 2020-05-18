На фоне пандемии COVID-19 резко взлетели акции онлайн-платформ

Абсолютный рекорд поставила компания Zoom. За считанные недели она стала стоить больше, чем семь крупнейших мировых авиакомпаний вместе взятых.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Эпоха коронавируса резко изменила биржевые котировки. Основное внимание инвесторов теперь приковано не к нефти и валютам, а к онлайн-сервисам.

Из-за режима самоизоляции работа, общение и покупки почти полностью перешли в интернет. Рекордсмен — компания Zoom, обеспечивающая видеоконференции. Она теперь стоит больше, чем семь крупнейших мировых авиакомпаний вместе взятых.

До исторического рекорда подорожали акции и без того популярного сетевого ретейлера Amazon. Глава компании Джефф Безос может стать первым в мире долларовым триллионером.

С начала пандемии почти на 50 процентов выросла цена акций Netflix. Когда все массово начали смотреть фильмы и сериалы дома, этот стриминговый сервис по капитализации обогнал компанию Disney.

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