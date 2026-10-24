«Не нужны такие подарки»: как скандал с «АйфонБерри» повлиял на карьеру Шаляпина

Певец Шаляпин: гастрольный график пострадает из-за инцидента с «АйфонБерри»

Певец Прохор Шаляпин надеется, что пострадавшие от мошеннической схемы «АйфонБерри» добьются справедливости, и Следственный комитет (СК) найдет всех злоумышленников. Со своей стороны он готов оказать всю необходимую помощь как невольный участник скандала.

Артист отметил, что не беспокоится о собственной карьере и репутации, потому что он абсолютно чист перед законом. По мнению Шаляпина, на будущих концертах и проектах ситуация не отразится. Об этом он сказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Я не думаю, что гастрольный график пострадает. Люди же тоже не дураки, они видят. Есть злобные люди, которые в принципе желают тебе зла, но в данном случае моей вины нет. Извините, моя совесть чиста. Свой телефон или сумму телефона я готов вернуть пострадавшему, потому что мне не нужны такие подарки, так скажем», — заявил Шаляпин.

Народные артисты России Лариса Долина и Александр Буйнов, Прохор Шаляпин, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова и ряд блогеров оказались в центре скандала после участия в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри».

Компания просила полную предоплату за технику Samsung, Apple и Dyson с большой скидкой и обещала доставку из Дубая за 30 дней. Заказы, по заверениям организаторов схемы, зависали на таможне, но деньги они не возвращали. Пострадали около 400 человек, ущерб — порядка 60 миллионов рублей. После возмущений магазин переименовали — назвали именем блогера Wylsacom (Валентин Петухов), а затем сайт перестал работать.

Wylsacom отрицает причастность к мошенничеству, он опубликовал в своем блоге письмо покупателей и подтвердил, что заказы застряли на таможне, а возвраты не пришли. На компанию также пожаловались около 20 бывших сотрудников без зарплаты. Пострадавшие занимаются составлением коллективных заявлений в полицию.

Ранее в интервью 5-tv.ru Прохор Шаляпин рассказал, как оказался в эпицентре скандала с «АйфонБерри».

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