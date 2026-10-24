«Долгов было много»: Алексеева еле удержалась в медвузе после конкурса красоты

«Мисс БРИКС-2026» Алексеева: У меня был график отработок после конкурса красоты

Обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева в интервью 5-tv.ru опровергла информацию о персональной программе обучения в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. По ее словам, она посещает все занятия наравне с другими студентами.

«У меня никогда не было персональной программы обучения, я не знаю, откуда взялся этот миф, и все думают, что я учусь по индивидуальному плану. Я посещаю все пары, абсолютно точно так же, как и другие студенты. У меня был график отработок после конкурса красоты — это немножко другое. И все подумали, что это индивидуальный план обучения. Но, конечно, нет, я учусь точно так же, как и все», — рассказала Алексеева.

Модель подчеркнула, что учеба для нее в приоритете. Она отметила, что престижный вуз не дает поблажек никому, даже если студентка представляет страну на мировом конкурсе красоты. И дело не только в высоком статусе университета, а в его главной задаче — выпускать высококлассные кадры.

«У нас самый лучший мед в нашей стране, и диплом Пироговского университета — это всегда был диплом качества», — добавила Алексеева.

По словам Валентины, лекции проходят раз в неделю и в дистанционном формате, что очень удобно, а остальные занятия — ежедневно. Основные долги по учебе у нее образовались после участия в конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Мексике в 2024 году. Тогда Алексеева вошла в топ-12 участниц, что стало лучшим результатом России с 2012 года. Однако в этот период студентку даже хотели отправить в академический отпуск из-за большого числа пропусков.

«Меня даже хотели отправить в академ, потому что долгов было много, и я думала, что у меня не получится их закрыть. Но, к счастью, не спала, но все закрыла», — сказала она.

Конкурс «Мисс БРИКС», добавила Алексеева, выпал на каникулы, мартовские праздники и выходные, что позволило избежать новых прогулов. Так что эта победа досталась ей без потерь.

Ранее в интервью 5-tv.ru народный артист России Филипп Киркоров вспомнил, как познакомился с Валентиной Алексеевой. Он был членом жюри конкурса «Мисс БРИКС-2026». Певец отметил, что подобные мероприятия дают не только шанс на приятные встречи, но возможность изменить жизнь человека.

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