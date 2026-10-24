Больше года в тайге: семью Усольцевых продолжают искать

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 17 0

Следствие рассматривает версию несчастного случая как приоритетную.

Семья Усольцевых: поиски в тайге продолжаются

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

«Лиза Алерт» не прекратит поиски семьи Усольцевых в тайге

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей больше года назад в красноярской тайге, не прекратятся, пока семью не найдут либо пока не возникнут новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поисковые мероприятия. Об этом РИА Новости рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года: они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

«Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем. При этом конкретные даты и масштаб пока не определены. Формат работы определяется исходя из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать, в обязательном тесном взаимодействии со службами», — говорится в сообщении.

В «Лиза Алерт» подчеркнули, что поиск в горно-таежной местности осложняется множеством факторов. На результат влияют рельеф, растительность, погодные условия, площадь территории, время с момента исчезновения и исходные данные о маршруте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе поиска семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, выпал снег. Об этом в беседе с aif.ru рассказал депутат регионального Законодательного собрания и опытный турист Алексей Кулеш.

По его оценке, искать возможные следы семьи на местности стало бесперспективно еще весной, а теперь землю дополнительно укрыл снег. Кулеш пояснил, что все, что было на земле прошлой осенью, скрыто растительностью и снегом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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