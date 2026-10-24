Больше года в тайге: семью Усольцевых продолжают искать

Следствие рассматривает версию несчастного случая как приоритетную.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Лиза Алерт» не прекратит поиски семьи Усольцевых в тайге
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей больше года назад в красноярской тайге, не прекратятся, пока семью не найдут либо пока не возникнут новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поисковые мероприятия. Об этом РИА Новости рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года: они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.
«Поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам. Так что мы продолжаем. При этом конкретные даты и масштаб пока не определены. Формат работы определяется исходя из актуальной информации и условий, в которых предстоит работать, в обязательном тесном взаимодействии со службами», — говорится в сообщении.
В «Лиза Алерт» подчеркнули, что поиск в горно-таежной местности осложняется множеством факторов. На результат влияют рельеф, растительность, погодные условия, площадь территории, время с момента исчезновения и исходные данные о маршруте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе поиска семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, выпал снег. Об этом в беседе с aif.ru рассказал депутат регионального Законодательного собрания и опытный турист Алексей Кулеш.
По его оценке, искать возможные следы семьи на местности стало бесперспективно еще весной, а теперь землю дополнительно укрыл снег. Кулеш пояснил, что все, что было на земле прошлой осенью, скрыто растительностью и снегом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 окт
- Тайга под снегом: есть ли шанс найти пропавших Усольцевых
- 15 окт
- Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
- 15 окт
- «Про наследство не задумываюсь»: сын Усольцевой не хочет признать пропавшую семью погибшей
- 13 окт
- «Скоро все засыплет снегом»: друг Усольцевых указал на место, где находятся их тела
- 13 окт
- Могла привлечь хищника? Охотник выдвинул версию исчезновения Усольцевых
- 8 окт
- «Лживый бред»: друг Усольцевых собирается в тайгу после спора о судьбе семьи
- 5 окт
- Пережили зиму? Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых
- 28 сент
- СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
- 28 сент
- «Они живы»: сын пропавших Усольцевых отказался от иска о признании их умершими
- 27 сент
- Год спустя: в деле Усольцевых появился важный нюанс
51%
Нашли ошибку?