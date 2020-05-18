Домашняя вечеринка Семенович закончилась для певицы травмой

Певица показала, как у нее распухла подвернутая нога.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович посетовала на травму, которую получила, сидя в самоизоляции. Она показала подписчикам в сторис Instagram опухшую ногу.

«Кто-то подвернул ногу и теперь хромает», — сообщила звезда.

Instagram @ann_semenovich

Неприятность случилась во время домашней вечеринки, которую устроила накануне знаменитость, чтобы повторно отпраздновать свой день рождения, пишет ФАН. Звезда показывала, как разделывает огромный кусок баранины под чутким руководством шеф-повара. Вероятно, что следом за кулинарной частью программы последовала танцевальная. Девушки так усердно отплясывали, что звезда получила неприятный презент на память.

День рождения Анны Семенович 1 марта. Но знаменитость любит шумные веселые застолья, поэтому не стесняется праздновать дважды. Сейчас 40-летняя звезда находится на пике жизненного пути и уверяет поклонников, что научилась любить себя такой, какая есть. А раньше звезда переживала из-за слишком большого бюста. 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович призналась, сколько страданий и слез доставила ей большая грудь.

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