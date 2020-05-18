Домашняя вечеринка Семенович закончилась для певицы травмой
Певица показала, как у нее распухла подвернутая нога.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Певица Анна Семенович посетовала на травму, которую получила, сидя в самоизоляции. Она показала подписчикам в сторис Instagram опухшую ногу.
«Кто-то подвернул ногу и теперь хромает», — сообщила звезда.
Неприятность случилась во время домашней вечеринки, которую устроила накануне знаменитость, чтобы повторно отпраздновать свой день рождения, пишет ФАН. Звезда показывала, как разделывает огромный кусок баранины под чутким руководством шеф-повара. Вероятно, что следом за кулинарной частью программы последовала танцевальная. Девушки так усердно отплясывали, что звезда получила неприятный презент на память.
День рождения Анны Семенович 1 марта. Но знаменитость любит шумные веселые застолья, поэтому не стесняется праздновать дважды. Сейчас 40-летняя звезда находится на пике жизненного пути и уверяет поклонников, что научилась любить себя такой, какая есть. А раньше звезда переживала из-за слишком большого бюста. 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович призналась, сколько страданий и слез доставила ей большая грудь.
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