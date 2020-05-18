Лишние килограммы у женщины могут стать причиной бесплодия

Индекс массы тела будущей мамы важен именно в момент зачатия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / C. Heusler, imagebroker/Michaela Begsteiger, Bernhard Classen

Лишний вес может негативно сказаться на репродуктивной функции женщины. Согласно статистическим данным акушеров-гинекологов, у пациенток с лишним весом выше риск выкидыша или преждевременных родов, пишет KP.RU.

При этом речь идет о массе тела женщины непосредственно в момент зачатия. Врачи пришли к выводу, что существует прямая зависимость между физической формой будущей мамы и шансами родить здорового малыша.

Кроме того, полным женщинам забеременеть гораздо сложнее, чем стройным. Эксперты считают, что одним из показателей является окружность талии — если она более 80 сантиметров, то пора заняться своим здоровьем.

Согласно данным Росстата, проблемы с излишним весом наблюдаются у 28,5% россиянок репродуктивного возраста.

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