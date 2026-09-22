Путин и наследный принц Саудовской Аравии поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. О разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая зону Персидского залива и ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе. Путин поздравил собеседника с наступающим национальным праздником. День провозглашения Саудовской Аравии отмечается 23 сентября.

Лидеры подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке и рассказали о взаимном удовлетворительном уровне сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Кроме того, они отметили необходимость безопасного прохода судов через международные водные артерии в регионе и необходимость как можно скорее прекратить боевые действия из-за ухудшения ситуации в Йемене. По итогам разговора лидеры достигли договоренности о продолжении взаимодействия на разных уровнях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. 22 сентября 2026 года второй отметил 45-летний юбилей. Лидер дружественного государства ответно поздравил российского президента с успешным проведением парламентских выборов в России.

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