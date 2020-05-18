Автоугонщики ушли на самоизоляцию: ТОП-5 самых угоняемых в апреле автомобилей
На фоне пандемии коронавируса воровать машины стали в полтора раза реже.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West, Nikolay Gyngazov, MIT Russia, Nissan X-Trail, William Volcov
Статистика зарегистрированных в апреле угонов автомобилей показала, что на фоне эпидемии коронавируса воровать машины в России стали в полтора раза реже — на 53% случаев меньше, чем в предыдущем месяце. Причем такая картина наблюдается во всех регионах.
Как сообщает «Российская газета», лидером по числу автоугонов в стране, по версии компании «АльфаСтрахование» стал Санкт-Петербург — на Северную столицу приходится более половины всех заявлений. На втором месте Москва, где за страховкой обратились вдвое меньше автомобилистов.
На первом месте по популярности у автоугонщиков оказалась Toyota Camry. За ней следует Kia Rio. В первую пятерку также попали Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, год назад самыми угоняемыми в России автомобилями назывались Kia, Hyundai Solaris и Tucson, Toyota Camry, Cadillac Escalade, а также Skoda Octavia.
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