Статистика зарегистрированных в апреле угонов автомобилей показала, что на фоне эпидемии коронавируса воровать машины в России стали в полтора раза реже — на 53% случаев меньше, чем в предыдущем месяце. Причем такая картина наблюдается во всех регионах.

Как сообщает «Российская газета», лидером по числу автоугонов в стране, по версии компании «АльфаСтрахование» стал Санкт-Петербург — на Северную столицу приходится более половины всех заявлений. На втором месте Москва, где за страховкой обратились вдвое меньше автомобилистов.

На первом месте по популярности у автоугонщиков оказалась Toyota Camry. За ней следует Kia Rio. В первую пятерку также попали Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, год назад самыми угоняемыми в России автомобилями назывались Kia, Hyundai Solaris и Tucson, Toyota Camry, Cadillac Escalade, а также Skoda Octavia.