ВКонтакте запустила бесплатные групповые видеозвонки

В социальной сети ВКонтакте появилась возможность осуществлять групповые видеозвонки. Новая функция доступна в последней версии мобильного приложения VK.

На данный момент в видеочате могут общаться друг с другом до восьми человек одновременно. Для того, чтобы начать разговор, необходимо открыть подходящую беседу в приложении, нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. При этом добавлять собеседника можно прямо во время общения.

Уже сейчас принимать звонки может любой пользователь VK, а возможность создавать их появится у всей аудитории соцсети в ближайшее время.

Кроме того, ВКонтакте запустила конкурс, победители которого смогут присоединиться к групповому видеозвонку с группой «Кис-кис». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо до 20:00 19 мая опубликовать историю с вопросом музыкантам, сопроводив ее хештегом #звонинемолчи. Результаты конкурса будут опубликованы в официальном сообществе VK Fest.

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