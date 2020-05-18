Впервые с 1956 года традиционный конкурс был отменен из-за коронавируса. Вместо него состоялся онлайн-концерт под названием «Европа зажигает огни».

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Фото: www.globallookpress.com © Aleksandr Gusev

Величайшей композицией в истории «Евровидения» названа песня Waterloo знаменитой шведской группы ABBA. Победитель определился по итогам зрительского голосования в ходе шоу «Европа зажигает огни», которое прошло 16 мая вместо традиционного песенного конкурса, который впервые с 1956 года был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает BBC News, организаторы «Евровидения» составили список из 19 лучших композиций, звучавших на конкурсе в разные годы и предложили зрителям выбрать самую запомнившуюся.

С песней Waterloo группа ABBA победила на «Евровидении-1974», которое проходило в Брайтоне (Великобритания). После этого композиция возглавила мировые чарты и принесла всемирную известность исполнителям. По всему миру было продано около шести миллионов копий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этом году вместо традиционного «Евровидения 2020» состоялся онлайн-концерт, в котором приняли участие победители конкурсов прошлых лет, а также исполнителей, которые собирались соревноваться в Роттердаме. Кульминацией шоу стало совместное выступление артистов из 41 страны с песней Love Shine a Light, с которой выступала в 1997 году и победила британская группа Katrina and the Waves.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

11:23
Ограбление автосервиса закончилось конфузом для грабителей в Петербурге
11:14
Эксперты Роскачества нашли в фасованных креветках превышения норм мышьяка
11:05
В Петербурге ожидается потепление и дожди
10:53
«Фанатела от Леонтьева»: Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе
10:40
За сутки в России выявлено 8926 новых случаев инфицирования COVID-19
10:36
«Ожиданий нет»: Нино Нинидзе с глазами «в кучку» сдалась в самоизоляции

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок