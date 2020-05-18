Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Величайшей композицией в истории «Евровидения» названа песня Waterloo знаменитой шведской группы ABBA. Победитель определился по итогам зрительского голосования в ходе шоу «Европа зажигает огни», которое прошло 16 мая вместо традиционного песенного конкурса, который впервые с 1956 года был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает BBC News, организаторы «Евровидения» составили список из 19 лучших композиций, звучавших на конкурсе в разные годы и предложили зрителям выбрать самую запомнившуюся.

С песней Waterloo группа ABBA победила на «Евровидении-1974», которое проходило в Брайтоне (Великобритания). После этого композиция возглавила мировые чарты и принесла всемирную известность исполнителям. По всему миру было продано около шести миллионов копий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этом году вместо традиционного «Евровидения 2020» состоялся онлайн-концерт, в котором приняли участие победители конкурсов прошлых лет, а также исполнителей, которые собирались соревноваться в Роттердаме. Кульминацией шоу стало совместное выступление артистов из 41 страны с песней Love Shine a Light, с которой выступала в 1997 году и победила британская группа Katrina and the Waves.