Китайские эксперты сочли российский бомбардировщик Су-34 лучшим в мире

Китайские эксперты назвали российский истребитель-бомбардировщик Су-34 лучшим в мире. В статье для издания «Хуаньцю шибао» военные специалисты оценили его выдающуюся маневренность, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения различных наземных и морских целей.

Авторы признали, что авиалайнер обладает «огромной мощью» и может развивать скорость до 1,2 Маха. Несомненным его преимуществом также является возможность расположить на борту 12 образцов вооружения, в том числе ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиабомбы.

Военные эксперты добавили, что Су-34, как и истребитель Су-27, может выполнить фигуру высшего пилотажа «Кобра», но при этом он обладает возможностью также «наносить удар по земле с воздуха». Еще одним важным отличием от «предшественника» является бомбовая нагрузка в восемь тонн.

Особо китайские специалисты отметили уникальную конструкцию планера, в частности, переднюю часть самолета, напоминающую утиный клюв.

«Самая узнаваемая часть самолета — его нос, напоминающий по форме «утиный клюв» — это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придет оригинальность внешнему облику истребителя, но также дает немалые преимущества», - говорится в статье.

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