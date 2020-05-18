Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в центре Одессы. Как сообщают очевидцы, в результате жуткого инцидента были уничтожены несколько квартир. Данные о пострадавших уточняются.

По информации агентства «Таймер», возможной причиной обрушения могло стать нарушение безопасности при проведении строительных работ по соседству. В настоящий момент жителей уцелевшей части дома эвакуируют. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, полиции и скорой помощи.

Как удалось выяснить изданию, рядом с обрушенной стеной на Торговой улице, 20 велись работы по демонтажу здания общественных бань. На их месте планировалось возвести торговый центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители дома в Москве, где рухнули перекрытия, давно жаловались чиновникам на состояние здания.