Лолита Милявская поделилась с подписчиками своим времяпровождением в режиме самоизоляции. Певица выложила видео в своем профиле в Instagram, где рассказала об открытиях и достижениях за время карантина.

«Я у себя на балконе. Цветы высажены. А сейчас я иду делать клизму. Клизму цветам. Наверняка и у вас во время уборки обнаружилось много вещичек, назначение которых вы забыли», — рассказала артистка.

Лолита также добавила, что раздала четыре мешка своих вещей, из которых выросла. А в скором времени певица собирается разобрать обувь.

«Отчет: за самоизоляцию раздала 4 мешка вещей в свой рост, из которых давно выросла. До обуви еще не дошла, пока половина мешка. Нашла всякие гаджеты и не только, а для чего они были нужны не вспомнила. Хоть с поливалками разобралась», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Помимо этого, Лолита рассказала подписчикам еще об одном важном открытии, которое ее явно не обрадовало.

«Вся вода, которая продается в супермаркетах с названием чистая и прочее — это все говно. Потому что накипь в чайнике огромная», — поделилась артистка.

Подписчики согласились с мнением Лолиты по поводу продаваемой воды в магазинах, а также поспешили засыпать артистку комплиментами.

«Лолиииита, как милы Ваши открытия, особенно про супер чистую воду»;

«Лолита, вы удивительная и потрясающая, заряжающая невероятной положительной энергией»

«Лолита, ты супер. Твое открытие насчет воды — 100 процентная истина!» — написали пользователи.

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