Певица рассказала подписчикам, чем занимается дома во время карантина.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская поделилась с подписчиками своим времяпровождением в режиме самоизоляции. Певица выложила видео в своем профиле в Instagram, где рассказала об открытиях и достижениях за время карантина.

«Я у себя на балконе. Цветы высажены. А сейчас я иду делать клизму. Клизму цветам. Наверняка и у вас во время уборки обнаружилось много вещичек, назначение которых вы забыли», — рассказала артистка.

Лолита также добавила, что раздала четыре мешка своих вещей, из которых выросла. А в скором времени певица собирается разобрать обувь.

«Отчет: за самоизоляцию раздала 4 мешка вещей в свой рост, из которых давно выросла. До обуви еще не дошла, пока половина мешка. Нашла всякие гаджеты и не только, а для чего они были нужны не вспомнила. Хоть с поливалками разобралась», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Помимо этого, Лолита рассказала подписчикам еще об одном важном открытии, которое ее явно не обрадовало.

«Вся вода, которая продается в супермаркетах с названием чистая и прочее — это все говно. Потому что накипь в чайнике огромная», — поделилась артистка.

Подписчики согласились с мнением Лолиты по поводу продаваемой воды в магазинах, а также поспешили засыпать артистку комплиментами.

«Лолиииита, как милы Ваши открытия, особенно про супер чистую воду»;

«Лолита, вы удивительная и потрясающая, заряжающая невероятной положительной энергией»

«Лолита, ты супер. Твое открытие насчет воды — 100 процентная истина!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сделал бывшего мужа Лолиты по-настоящему счастливым.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака

Последние новости

20:35
В июне в России пройдет международный онлайн форум кино и телеиндустрии
20:27
За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
20:18
Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
20:11
Очевидцы записали видео момента стрельбы из квартиры в Москве
20:10
Что ждать от ретроградной Венеры и как она влияет на личную жизнь?
20:05
Видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака
«Надо больше улыбаться» — Эмин Агаларов высказался после решения о разводе
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок