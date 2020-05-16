Кто сделал бывшего мужа Лолиты по-настоящему счастливым?

Бывший супруг Лолиты Милявской 45-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов рассказал о своей новой семье. Сейчас экс-муж певицы проживает вместе со своей дочкой от первого брака Настей, возлюбленной Ольгой Кулиевой и ее ребенком от предыдущих отношений.

Дмитрий Иванов утверждает, что его новая пассия очень мудрая женщина, которая знает, как создать мир и гармонию в доме. Ольге удалось найти общий язык с дочкой своего избранника и сделать так, чтобы та подружилась с ее наследницей.

«У нас большая семья. Дочь познакомилась с моей новой избранницей Ольгой, у нее тоже есть дочь, и наши девочки нашли общий язык и прекрасно поладили, чему я очень рад!» — цитирует Starhit.ru экс-супруга Лолиты.

Тренер по сквошу подчеркивает, что в настоящий момент он по-настоящему счастлив. Дмитрий Иванов утверждает, что у него с дочкой Настей «очень трепетные и доверительные отношения».

«Для нее, как для дочери, в первую очередь важно, чтобы ее папа был счастлив с той женщиной, которая находится с ним рядом. Взаимоотношения между Ольгой и Настей с первых дней знакомства сразу обрели нужное направление к позитиву и гармонии, которые и должны быть в семье», — добавил он.

Отношения Дмитрия Иванова с Ольгой Кулиевой начались год назад, когда спортсмен еще официально числился пятым мужем Лолиты. В 2019 году стало известно о разводе супругов после девяти лет брака. Судебный процесс занял несколько месяцев и сопровождался скандалами.

Ранее 5-tv.ru писал, что 30 апреля адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил — певице удалось, наконец, оформить развод с пятым супругом, в честь чего она сразу же открыла шампанское.